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Сегодня, 03:05

Радимов: «Во встрече с «Балтикой» многое зависит от того, как «Спартак» будет играть в обороне»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой».

«Спартак» впечатлил в матче с «Краснодаром», атакующая линия команды вообще очень впечатляет. Выбор у Абаскаля сейчас просто сумасшедший. Так что во встрече с «Балтикой» многое зависит от того, как они будут играть в обороне. С возвращением в состав Джикии в кубковом матче, конечно, защита красно-белых смотрелась намного надежнее, но свой гол глупый как обычно получили... А вот когда эта надежность будет держаться все 90 минут, до конца матча, тогда «Спартаку» можно будет на что-то рассчитывать. Конечно, первым номером «Балтика» играть не будет, но будет активно контратаковать", — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Балтика» пройдет 31 июля в Москве и начнется в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-vo-vstreche-s-baltikoj-mnogoe-zavisit-ot-togo-kak-spartak-budet-igrat-v-oborone/
Владислав Радимов
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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