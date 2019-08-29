РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Радимов уверен, что в матче «Спартак» — «Зенит» голы будут

12:35
Теги:

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов — о матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».

— Голы будут точно. Команды с таким атакующим потенциалом не могут не забить друг другу, — сказал Радимов. (Александр Кружков).

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.

Опрос

проголосовало: 17538
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/titov-i-radimov-sporyat-o-shyurrle-i-markizio-pedro-roshe-i-tile-spartake-i-zenite-1580080/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир