Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов — о матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».

— Голы будут точно. Команды с таким атакующим потенциалом не могут не забить друг другу, — сказал Радимов. (Александр Кружков).

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.