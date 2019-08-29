Радимов уверен, что в матче «Спартак» — «Зенит» голы будут
12:35
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов — о матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».
— Голы будут точно. Команды с таким атакующим потенциалом не могут не забить друг другу, — сказал Радимов. (Александр Кружков).
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.
Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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