Радченко считает, что у Дзюбы и Оздоева не будет проблем с адаптацией в «Галатасарае»
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Галатасарай» интересуется нападающим Артемом Дзюбой и полузащитником Магомедом Оздоевым.
«Это два игрока сборной России. В сложившейся ситуации, которая есть в нашем спорте, чемпионат Турции — неплохой вариант. Подписать контракт в Италии или Испании, мне кажется, по политическим моментам будет сложно сделать. В любой команде есть конкуренция, а место в составе кому-то забронировано. Конечно, Артему и Магомеду надо будет бороться за место в составе. Но руководство клуба на них рассчитывает, а тренер знает их характеристики. Надо понимать, что это два опытных игроков. Думаю, с адаптацией больших проблем быть не должно», — сказал Радченко «СЭ».
33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.
Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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