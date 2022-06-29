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Радченко считает, что у Дзюбы и Оздоева не будет проблем с адаптацией в «Галатасарае»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Галатасарай» интересуется нападающим Артемом Дзюбой и полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Это два игрока сборной России. В сложившейся ситуации, которая есть в нашем спорте, чемпионат Турции — неплохой вариант. Подписать контракт в Италии или Испании, мне кажется, по политическим моментам будет сложно сделать. В любой команде есть конкуренция, а место в составе кому-то забронировано. Конечно, Артему и Магомеду надо будет бороться за место в составе. Но руководство клуба на них рассчитывает, а тренер знает их характеристики. Надо понимать, что это два опытных игроков. Думаю, с адаптацией больших проблем быть не должно», — сказал Радченко «СЭ».

33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

Магомед Оздоев и&nbsp;Артем Дзюба. «Галатасарай» интересуется Дзюбой и Оздоевым
Артем Дзюба
Магомед Оздоев
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РПЛ
ФК Галатасарай
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