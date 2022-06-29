Оздоев получил предложения от «Аль-Иттифака» и «Дамака»

По информации «СЭ», Магомед Оздоев получил официальные предложения от двух клубов из Саудовской Аравии — «Аль-Иттифака» и «Дамака».

Также им интересуется несколько турецких команд: «Фатих Карагюмрюк», «Анкарагюджю» и «Адана Демирспор».

Предложения от арабских клубов гораздо более привлекательные в финансовом плане, но эти варианты продолжения карьеры не является приоритетным для полузащитника.

Ранее представитель 29-летнего россиянина Анзор Гаргаев рассказал об интересе «Галатасарая» к Оздоеву и нападающему Артеме Дзюбе.