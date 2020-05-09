Рабинер в обращении к главе «РЖД» Белозерову предположил жесткую реакцию болельщиков «Локо» на отставку Семина

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер через наше издание обратился к председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, назвав его единственным человеком, который еще способен заблокировать вынужденный уход со своего поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина и его замену на серба Марко Николича.

31 мая у тренера — трехкратного чемпиона России Семина, который завоевал четыре трофея за последние три года и занимает второе место в нынешнем чемпионате России, завершается действующий контракт. Журналист предположил очень жесткую реакцию болельщиков «Локомотива» на возможное расставание с Семиным.

«Унизительные, черные, наполненные скандалами шесть лет при Смородской у них (болельщиков) напрямую ассоциировались с правлением в РЖД господина Якунина, а избавление от одиозного экс-президента клуба и возвращение Семина люди во многом связывают с вашим приходом в железнодорожное ведомство. Но сейчас вы имеете все шансы своими же руками уничтожить тот позитив, который пока еще ассоциируется у них с вашим именем.

И тогда вам придется испытать то, через что вы, человек влиятельный, но не самый публичный, пока еще никогда не проходили.

Такова специфика футбольных болельщиков, которым благодаря футбольному календарю нельзя запретить раз в две недели, а то и чаще, выражать свое мнение на трибунах. Правоохранительные органы могут отобрать у публики самые жесткие баннеры, — но она придумает, как нарисовать их прямо на трибуне, а скандировать будет ровно то, что захочет. А захочет она в этом случае многое, поверьте. Поднимите архивы по той же Смородской, не поленитесь.

Вероятно, вас пытаются убедить, что-либо матчи без зрителей до окончания пандемии, либо вообще отсутствие игр до начала следующего сезона обнулит негативную реакцию болельщиков, и за три месяца пена, что называется, осядет.

Этого не будет. Все до единой — что важно, поскольку разногласий на трибунах не предвидится! — группы организованных болельщиков «Локомотива» на днях подписали меморандум в поддержку Семина, после которого даже риторика Кикнадзе стала гораздо более сдержанной. Заметьте, это письмо было корректным и уважительным по форме, не содержало никаких угроз. Но эту вежливость не стоит воспринимать как слабость.

После того, как на футбол в России снова начнут пускать людей, в случае ухода Семина и прихода Николича возможны только два варианта. Первый — трибуны Черкизова окажутся почти пусты. Фанатский Юг, традиционно составляющий большую часть аудитории «Локомотива», будет бойкотировать матчи, и атмосфера на стадионе вернется к состоянию конца 80-х, когда Семин в «Локомотив» только пришел, а игры в основном посещали двести-триста родственников и друзей футболистов.

Второй вариант — люди придут, но устроят ад. В котором ни тренер Николич, ни кто-либо другой, даже если сильно захочет, не сможет нормально работать. И их можно будет понять. Потому что нельзя нарушать все неписаные футбольные законы и издеваться над чувствами болельщиков".

Полностью обращение Рабинера к Белозерову