Рабинер в обращении к главе «РЖД» Белозерову объяснил, с какой целью Семина хотят заменить на Николича

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер через наше издание обратился к председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, назвав его единственным человеком, который еще способен заблокировать вынужденный уход со своего поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

31 мая у тренера — трехкратного чемпиона России Семина, который завоевал четыре трофея за последние три года и занимает второе место в нынешнем чемпионате России, завершается действующий контракт. Журналист дал свою версию, почему заинтересованные лица хотят заменить его на серба Марко Николича.

«Была бы какая-то — хотя тоже, на мой взгляд, ущербная — логика, если бы вместо Семина руководители клуба привезли тренера с именем, условного Жозе Моуринью или Рафаэля Бенитеса. У нас многие верят в магию звучных фамилий (хотя работает она далеко не всегда), и это, по крайней мере, доступно пониманию.

Но тренера Николича, за исключением узких специалистов по тем странам, где он работал, ни в России, ни в мире не знает вообще никто! У нас о нем впервые услышали в тот момент, когда стало известно, что его везут в «Локомотив». Кому вы собираетесь платить 1,2 миллиона евро в год? Специалисту непонятного уровня, уволенному из Словении из-за расистского скандала?

Впрочем, для тех, кому известна конфигурация в управлении клубом, цель назначения серба в «Локо» — не бином Ньютона. Министра иностранных дел СССР Андрея Громыко на Западе называли — «Мистер Нет». А тренер Николич появится в вашем клубе, чтобы исполнять функцию «Мистера Да». Через него заинтересованные фигуры будут проводить те решения, которые им нужны. А немыслимая для него ранее зарплата и отсутствие (как многие сейчас предполагают) пункта о компенсации в случае досрочного расторжения контракта обеспечат покладистость. Абсолютно невозможную при Семине".

Полностью обращение Рабинера к Белозерову