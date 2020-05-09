Рабинер: «Смородская заполняла все пространство вокруг себя, Кикнадзе умещается в уголке кадра»

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер через наше издание обратился к председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, назвав его единственным человеком, который еще способен заблокировать вынужденный уход со своего поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

31 мая у тренера — трехкратного чемпиона России Семина, который завоевал четыре трофея за последние три года и занимает второе место в нынешнем чемпионате России, завершается действующий контракт. Журналист сравнил харизму и степень влияния на принимаемые решения бывшего президента «Локо» Ольги Смородской и нынешнего гендиректора Василия Кикнадзе.

«Будет наивно думать, что сейчас вся тяжесть их (болельщиков «Локомотива») ненависти падет на гендиректора клуба Василия Кикнадзе, — написал Рабинер. — Активные болельщики не настолько несведущи, чтобы не знать, что круг его полномочий сейчас не идет ни в какое сравнение с президентскими временами Ольги Юрьевны. Да и харизму их сравнить нельзя — Смородская заполняла все пространство вокруг себя, а Кикнадзе, несмотря на внушительные габариты, умещается где-то в уголке кадра».

Полностью обращение Рабинера к Белозерову