Овчинников рассказал, как Жириновский предлагал ему вступить в ЛДПР

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2006 году встречался с Владимиром Жириновским.

— В политику вас затащить пытались?

— В 2006-м мог вступить в ЛДПР. Это мой последний сезон, я уже был в «Динамо». Тренировались на Малой арене. Вдруг подошел плечистый мужчина: «Вас в кафе Владимир Вольфович ждет».

— Опешили?

— На всякий случай переспросил: «Кто-кто?» — «Жириновский». Видно, охранника подослал. Думаю, может, билеты на футбол понадобились? А кафешка неподалеку. Захожу — сидит Владимир Вольфович, рядом какие-то люди. Слышу: «Серега, давай к нам в партию!»

— А вы?

— Ответил: «Рановато. Я ж еще в футбол играю». — «Потом поздновато будет». — «Нет, спасибо. Политика — это не мое». Развернулся и ушел. Больше не пересекались.

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