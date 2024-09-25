Пьянич проходит медобследование в форме ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич проходит медобследование в Москве.

Фотографию 34-летнего боснийца выложила администратор клиники в «Лужниках» Любовь Рачкова.

В ночь на 25 сентября 34-летний босниец прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с армейцами.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.