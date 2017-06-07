Промес - Зобнину: "Крепись, брат!"

Вингер "Спартака" Квинси Промес поддержал одноклубника Романа Зобнина, получившего травму. 23-летний россиянин в контрольном матче с Венгрией (3:0) повредил боковую и крестообразную связки коленного сустава разной степени выраженности.
"Крепись, брат!" - написал Промес на своей странице в Инстаграме.
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alex-ls
я забыл, газон в питере поменяли?
14:24 7 июня
зенит-супер-чемпион
чья бы свинья мычала, а твоя бы молчала, мкадыш.
13:29 7 июня
bambey
сиди в своём Болоте , тебе слово не давали
13:00 7 июня
зенит-супер-чемпион
не брат ты мне.
12:48 7 июня