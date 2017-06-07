12:00 7 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

Промес - Зобнину: "Крепись, брат!"

4

Вингер "Спартака" Квинси Промес поддержал одноклубника Романа Зобнина, получившего травму. 23-летний россиянин в контрольном матче с Венгрией (3:0) повредил боковую и крестообразную связки коленного сустава разной степени выраженности.

"Крепись, брат!" - написал Промес на своей странице в Инстаграме.

Зобнин пропустит Кубок конфедераций //
Кто может заменить Зобнина в сборной //
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России 

 

Stay strong bro!❤ Крепись, брат!❤

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Июн 7 2017 в 1:51 PDT

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex-ls

я забыл, газон в питере поменяли?

14:24 7 июня

зенит-супер-чемпион

чья бы свинья мычала, а твоя бы молчала, мкадыш.

13:29 7 июня

bambey

сиди в своём Болоте , тебе слово не давали

13:00 7 июня

зенит-супер-чемпион

не брат ты мне.

12:48 7 июня