Промес - Зобнину: "Крепись, брат!"

Вингер "Спартака" Квинси Промес поддержал одноклубника Романа Зобнина, получившего травму. 23-летний россиянин в контрольном матче с Венгрией (3:0) повредил боковую и крестообразную связки коленного сустава разной степени выраженности.

"Крепись, брат!" - написал Промес на своей странице в Инстаграме.

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