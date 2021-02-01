Промес возвращается в «Спартак». Тедеско меняет схему. Слуцкий собирает таланты. Live — в 18.00
16:45
Журналисты «СЭ» Константин Алекссев, Артем Калинин, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев обсудят последние футбольные события за неделю. Кроме того сделаем включение со сбора «Спартака» в Дубае, где в расположении клуба находится Максим Алланазаров.
Темы стрима:
— «Спартак» и «Аякс» согласовали возвращение Квинси Промеса в Москву;
— Доменико Тедеско пробует новую схему. Под Промеса?
— Дебют полузащитника Хендрикса;
— «Рубин» приобрел у «Зенита» талантливого Мусаева;
— Гигантский контракт Месси с «Барселоной»;
— Будет ли кого-то покупать ЦСКА?
— Кого ищет «Динамо»?
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