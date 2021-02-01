Журналисты «СЭ» Константин Алекссев, Артем Калинин, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев обсудят последние футбольные события за неделю. Кроме того сделаем включение со сбора «Спартака» в Дубае, где в расположении клуба находится Максим Алланазаров.

Темы стрима:

— «Спартак» и «Аякс» согласовали возвращение Квинси Промеса в Москву;

— Доменико Тедеско пробует новую схему. Под Промеса?

— Дебют полузащитника Хендрикса;

— «Рубин» приобрел у «Зенита» талантливого Мусаева;

— Гигантский контракт Месси с «Барселоной»;

— Будет ли кого-то покупать ЦСКА?

— Кого ищет «Динамо»?