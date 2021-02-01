Яровинский объяснил, почему «Рубин» не смог подписать Мусу

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» прокомментировал трансферные слухи и объяснил, по каким причинам казанцы не договорились с экс-форвардом ЦСКА Ахмедом Мусой.

— Правда, что «Рубин» интересовался Мусой?

— Великолепный игрок, мы с Мусой поддерживаем отношения, действительно разговаривали. Но Муса — слишком дорогой футболист даже в статусе свободного агента. С такими цифрами мы не готовы его подписывать.

— А защитника «Химок» Тихого?

— Нет, никогда нами даже не рассматривался. Тихий — очень хороший и качественный игрок. Отсутствие интереса к нему со стороны «Рубина» не говорит об обратном. Просто мы им не интересовались.

— К хавбеку «Химок» Трошечкину интерес сохраняется?

— Нет, вопрос по нему закрыт полностью. Хотя мы им интересовались и приглашали. Это интересный игрок, который наверняка перейдет в хороший клуб, возможно, летом или позже. Желаю ему удачи. Это очень качественный футболист.

(Владислав Зимагулов)