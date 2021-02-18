Мостовой назвал ужасной ситуацию с «Тамбовом»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость о возможном снятии «Тамбова» с БЕТСИТИ Кубка России и РПЛ.

«Неприятно было наблюдать за всей это картиной с «Тамбовом», особенно до перерыва, когда основные футболисты не хотели выходить на игры. Ребят тоже можно понять — долги, — сказал Мостовой «СЭ». — Жалко «Тамбов». Ужасно, что, к сожалению, история повторяется — у нас совсем недавно были клубы, которые прекратили существование. «Амкар» был, «Тосно», который выиграл Кубок России, а через неделю прекратил существование».

(Константин Колмаков)

Ранее «СЭ» сообщал, что администрация Тамбовской области не будет помогать клубу закрывать долги.

Кубковый матч 1/8 финала с «Локомотивом» намечен на 21 февраля.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе.