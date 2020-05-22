Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик назвал правильным шагом продление контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. Красно-синие продлили соглашение со специалистом до 2021 года.

— Руководство ЦСКА знает, что делает, — цитируют «Известия» Ярошика. — Гончаренко показал свои методы и свои результаты. Если бы боссы клуба в него не верили, то не стали бы продлевать контракт. В последнее время ЦСКА редко меняет тренера, и это правильно. Мне кажется, продлить договор с Гончаренко — это правильный шаг. При этом, конечно, ему нужно улучшать стабильность игры команды и подниматься выше в турнирной таблице.