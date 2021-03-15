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«Проблема существует». Агент Обухова — о положительной допинг-пробе футболиста

09:46
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Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, которого ФИФА подозревает в сокрытии положительной допинг-пробы в 2013 году, прокомментировал обвинения в адрес футболиста.

Владимир Обухов в&nbsp;матче с &laquo;Химками&raquo;.Футболиста «Ростова» Обухова подозревают в употреблении допинга

«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову», — цитирует Пушкина Metaratings.ru. — Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в Сеть попало.

Письмо от ФИФА — вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите".

Из официального письма от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева следует, что в крови у Обухова найден запрещенный препарат метандиенон. Он применяется для увеличения мышечной массы и относится к ряду левосторонних анаболических стероидов. Обухов может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/agent-obukhova-o-polozhitelnoy-doping-probe-udivitelno-chto-v-set-popalo/

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