Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, которого ФИФА подозревает в сокрытии положительной допинг-пробы в 2013 году, прокомментировал обвинения в адрес футболиста.

«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову», — цитирует Пушкина Metaratings.ru. — Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в Сеть попало.

Письмо от ФИФА — вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите".

Из официального письма от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева следует, что в крови у Обухова найден запрещенный препарат метандиенон. Он применяется для увеличения мышечной массы и относится к ряду левосторонних анаболических стероидов. Обухов может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.