В совете директоров «Локомотива» отреагировали на избиение игрока юношеской команды

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных 15 марта в интервью «СЭ» высказался о скандальной истории с избиением юного футболиста железнодорожников.

— Бывает, эмоции перехлестывают у молодых игроков, надо их вовремя воспитывать. Думаю, что разберутся.

— Вы как-то планируете поддержать своего игрока?

— Конечно, вся необходимая помощь будет оказана.

— В вашем понимании, как нужно решать этот вопрос? С привлечением полиции?

— Я пока не знаю всех подробностей, но, по моему ощущению, надо разбираться в рамках футбольных правил. Смотреть, почему вообще произошел контакт между двумя командами после игры, их обычно разводят. Наверное, и на поле искрило во время матча. Конечно, это недопустимый момент, и такого в нашем футболе быть не должно. Могу сделать какую-то ссылку на то, что ребята молодые, порой зашкаливает желание, и они полностью отдают себя футболу. Эмоции иногда перехлестывают, надо себя контролировать.

13 марта стало известно, что после матча Юношеской футбольной лиги-2 футболисты «Чертаново» избили игрока «Локомотива» Максима Шнапцева.

(Севастиан Терлецкий)