"Приедут одни иностранцы, будут получать паспорта". Ширко и Ребко заступились за Погребняка

Бывшие футболисты сборной России Александр Ширко и Алексей Ребко заступились за нападающего "Урала" Павла Погребняка.

Ранее форвард был оштрафован и условно дисквалифицирован за высказывание о темнокожих футболистах в сборной России.

- Павел сказал про темнокожих - это не расизм, - сказал Ширко в эфире "Матч Премьер". - Это мнение по поводу натурализации. Это отношение к тому, что в сборной должны играть россияне. Натурализовать всех, кто хочет, нет смысла. Иначе приедут одни иностранцы, будут получать паспорта, и у нас будет иностранная команда.

- Я знаю Пашу с детства, он кто угодно, но не расист, - добавил Ребко. - Есть Брайн Идову, у него русский, может, лучше, чем у меня. Если бы он играл за Россию, я был бы только рад. Но его пригласила Нигерия.