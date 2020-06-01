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«При Слуцком солнце ярче засветило». Коновалов — об атмосфере в «Рубине»

22:45
Иван Коновалов. Фото "Бизнес online"
Иван Коновалов. Фото "Бизнес online"
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Вратарь «Рубина» Иван Коновалов рассказал, как изменилась атмосфера в клубе при смене главного тренера. Зимой казанцев возглавил Леонид Слуцкий.

— Все стало позитивнее. С новым тренером все стало по-другому, — цитирует «Бизнес Online» Коновалова. — У него другое видение футбола, атмосферы внутри коллектива. Для него это очень важно. Поменялось все кардинально.

— Как тебе первые месяцы со Слуцким? Чем-то он удивил, впечатлил?

— Меня удивило, что с первого дня на сборе пошли интенсивные тренировки. Был готов к этому, всегда тренируюсь в отпуске, но у меня в первый раз такие сборы, что с первого дня все так интенсивно. Хорошие нагрузки, хотя обычно первые пять — шесть дней менее интенсивные.

— Как поменялась атмосфера при новом тренере?

— Стало намного лучше все, позитивнее. Солнце ярче засветило.

— Какие у него особые требования к вратарям?

— Лишний раз не выдумывать: если пас назад дали, то не надо искать проникающую передачу, не надо исполнять плеймейкера. Нужно заниматься своей работой — защищать ворота. Для него главное — надежность. В принципе это все главные тренеры требуют. Ничего не поменялось. Надежный вратарь — 50 процентов успеха.

Дополнительная информация:

http://sport.business-gazeta.ru/article/255554

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