Президент «Урала» рассказал о возвращении Погребняка в клуб
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возвращении Павла Погребняка в команду. 36-летний форвард покинул клуб летом 2020 года на правах свободного агента, однако позднее подписал новый контракт.
— Паша — качественный футболист. У нас состоялся разговор. У него уже было предложение из премьер-лиги, но попросил немного подождать. После паузы сделали ему предложение. Паша не валял дурака, готовился, вернулся в хороших кондициях. И нам помогает. Мы ему благодарны.
— Но ведь вы же сами советовали Погребняку повесить бутсы на гвоздь.
— А я разве от своих слов отказываюсь? Да, такое было. Сказал ему: «Паш, чем быстрее ты закончишь, тем скорее адаптируешься к новой жизни». Так что я думал, прежде всего, о нем. Некоторые футболисты после карьеры не могут себя найти. Поверьте, это реально сложный процесс.
— Но Погребняк вас не послушал.
— Это его право. Решил еще поиграть. И сейчас Паша приносит пользу «Уралу». (Виталий Айрапетов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.