Президент «Урала» рассказал о возвращении Погребняка в клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возвращении Павла Погребняка в команду. 36-летний форвард покинул клуб летом 2020 года на правах свободного агента, однако позднее подписал новый контракт.

— Паша — качественный футболист. У нас состоялся разговор. У него уже было предложение из премьер-лиги, но попросил немного подождать. После паузы сделали ему предложение. Паша не валял дурака, готовился, вернулся в хороших кондициях. И нам помогает. Мы ему благодарны.

— Но ведь вы же сами советовали Погребняку повесить бутсы на гвоздь.

— А я разве от своих слов отказываюсь? Да, такое было. Сказал ему: «Паш, чем быстрее ты закончишь, тем скорее адаптируешься к новой жизни». Так что я думал, прежде всего, о нем. Некоторые футболисты после карьеры не могут себя найти. Поверьте, это реально сложный процесс.

— Но Погребняк вас не послушал.

— Это его право. Решил еще поиграть. И сейчас Паша приносит пользу «Уралу». (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Ивановым — на сайте «СЭ»