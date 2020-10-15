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Президент «Урала» прокомментировал возможное возвращение Погребняка

17:09
Павел Погребняк. Фото ФК "Урал".
Павел Погребняк. Фото ФК "Урал".
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию «Чемпионата» о возвращении нападающего Павла Погребняка в состав «шмелей».

— У нас в команде сейчас нет Погребняка, — заявил Иванов. — Когда появится, дадим информацию. (Евгений Белоусов)

36-летний футболист покинул «Урал» 1 августа. Сейчас он является свободным агентом. За команду он выступал с 2018 года. Всего Погребняк провел 33 матча за «Урал» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

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