Президент «Урала» прокомментировал возможное возвращение Погребняка

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию «Чемпионата» о возвращении нападающего Павла Погребняка в состав «шмелей».

— У нас в команде сейчас нет Погребняка, — заявил Иванов. — Когда появится, дадим информацию. (Евгений Белоусов)

36-летний футболист покинул «Урал» 1 августа. Сейчас он является свободным агентом. За команду он выступал с 2018 года. Всего Погребняк провел 33 матча за «Урал» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.