Президент «Урала» Иванов: «Мне на данный момент Черышев не интересен»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в екатеринбургский клуб.

— Денис Черышев летом станет свободным агентом. Сможем увидеть его в составе «Урала»?

— Да хватит вам! Мне на данный момент Черышев не интересен, — цитирует Иванова Sport24.

В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее в своей карьере Черышев, являющийся уроженцем Нижнего Новгорода, выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».