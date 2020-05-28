Президент «Урала»: «Меркулов намекнул, что освободился от рабства? Чем больше я узнаю игроков, тем больше я их ненавижу»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал пост в Instagram защитника Михаила Меркулова, который объявил об уходе из клуба. При этом футболист намекнул, что освободился из рабства.

Ранее Иванов заявлял, что Меркулов не будет играть за основу в весенней части сезона — футболиста перевели в «Урал-2».

— Я не могу понять, зачем он делает? У него закончился контракт, он ушел... Чего он теперь хочет? Какое еще рабство у меня? Ну дурачок... Что тут поделать. Молодой мальчик. Он не понимает, что футбольная жизнь может поменяться.

Зачем он себя так ведет? Мы ему предлагали новый контракт, он отказался. Миша слушает одного человека... Я Меркулову говорил: «Пойми, ты стал футболистом в нашем клубе. Тебя знать никто до нас не знал...» Я добивался, чтобы он у нас играл. Вот реально: чем больше я узнаю некоторых футболистов, тем больше я их ненавижу...

Они не осознают, что они творят. Не ведают. Живут в каком-то своем мире. Я же сделал из Меркулова футболиста, а он... Да, отправил его в «Урал-2», но потому что он повел себя некрасиво. Он же сам с нами не захотел продлевать соглашение.. Почему? Был уверен, что он нарасхват, что будет в сборной играть. Ну-ну... (Виталий Айрапетов)