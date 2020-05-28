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«Добби свободен». Меркулов попрощался с «Уралом»

12:44
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Защитник «Урала» Михаил Меркулов объявил об уходе из клуба. В своем Instagram он опубликовал фото трудовой книжки, подписав его «Freedom!».

Меркулов также выложил видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой эльф Добби говорит об освобождении своему хозяину Люциусу Малфою. Героям картины приделаны лица Меркулова и президента «Урала» Григория Иванова.

Ранее сообщалось, что «Рубин» близок к заключению контракта с Меркуловым.

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