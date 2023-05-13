Президент «Урала» Иванов: «Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу команды над «Оренбургом» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

«Эмоции только положительные после победы. Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед. Сейчас даже не думаем о матче с «Краснодаром». Игра сегодня была бурная, вырвали победу на последних минутах», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» располагается на 11-й строчке с 30 очками за 27 матчей.

«Оренбург» находится на 8-м месте с 39 очками.