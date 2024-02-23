Журова поделилась мнением о том, что Аршавин может стать депутатом

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что бывший российский футболист Андрей Аршавин может стать сенатором или депутатом Госдумы РФ.

«У нас до выборов три года еще. Куда он хочет стать депутатом? Что значит может стать? Он должен пройти все стадии выборов, выбрать регион, представлять партию. Это не быстрый процесс. Нужно ли это самому Аршавину? Нужно узнать его мнение. Думаете, ему хочется быть у всех на виду? Чтобы все знали его доходы до копейки? Чтобы ответственность публично лежала на нем?» — цитирует Журову Sport24.

На данный момент Аршавин занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.