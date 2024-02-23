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23 февраля, 13:03

Журова поделилась мнением о том, что Аршавин может стать депутатом

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что бывший российский футболист Андрей Аршавин может стать сенатором или депутатом Госдумы РФ.

«У нас до выборов три года еще. Куда он хочет стать депутатом? Что значит может стать? Он должен пройти все стадии выборов, выбрать регион, представлять партию. Это не быстрый процесс. Нужно ли это самому Аршавину? Нужно узнать его мнение. Думаете, ему хочется быть у всех на виду? Чтобы все знали его доходы до копейки? Чтобы ответственность публично лежала на нем?» — цитирует Журову Sport24.

На данный момент Аршавин занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Источник: https://sport24.ru/football/news-623463-dumayete-yemu-khochetsya-chtoby-vse-znali-yego-dokhody-do-kopeyki-zhurova-o-tom-chto-arshavin-mozhet-stat-deputatom
Андрей Аршавин
Светлана Журова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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