Савин — об отношениях с Геркусом: «У нас нет никакого конфликта. Я никогда не пытался уколоть его»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал «СЭ» о взаимоотношениях с экс-президентом клуба Ильей Геркусом.

«У меня нет никаких натянутых отношений с Геркусом. У нас нет никакого конфликта. Я никогда не пытался уколоть его. Мы с ним общались лично. Все было нормально», — сказал Савин «СЭ».

Геркус стал президентом «Торпедо» 18 августа 2022 года и покинул клуб 1 марта 2023 года.