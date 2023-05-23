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Сегодня, 14:09

Президент «Торпедо» об ограничении на покупку футболистов: «Клуб обязательно будет пополняться новыми игроками»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об ограничениях на приобретение новых игроков в связи с кредиторской задолженностью.

Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru.

«Наш клуб получил лицензию РФС-2 и в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге с самыми высокими задачами. Мы находимся в постоянном контакте с РФС по устранению замечаний в процессе лицензирования.
Это рабочие процедуры, которые будут завершены в ближайшее время. Клуб обязательно будет пополняться новыми игроками», — рассказал «СЭ» президент «Торпедо» Ярослав Савин.

«Торпедо» досрочно потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ. Клуб занимает последнее, 16-е место с 13 очками.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
 - : -
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Динамо – Локомотив
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Факел – Кр. Советов
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