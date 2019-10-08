Президент «Тамбова» опроверг информацию о возможной отставке Григоряна

Президент «Тамбова» заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев заявил, что новости о возможности ухода главного тренера Александра Григоряна не соответствуют действительности.

— В последнее время вокруг клуба появляется много фейковой и грязной информации, которая ничем не подтверждена. Ни руководство области, ни руководство клуба не давало интервью этим изданиям. Были лишь официальные заявления главного тренера и спортивного директора команды. Информация, которая в течение двух последних дней выходила на ресурсе «СпортБеларусь», не соответствует действительности. На данный момент главный тренер команды Александр Григорян продолжает работу, — цитирует президента сайт администрации Тамбовской области. — Да, результат команды сейчас не удовлетворительный. Но на это есть как объективные, так и субъективные причины. Мы двигаемся вперед. В предстоящие две недели, в период игры сборной России по футболу, у нас есть время на подготовку к двум важным матчам — с «Уралом» и «Уфой». Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах.

«Тамбов» занимает последнее место в чемпионате России, имея в активе восемь очков в 12 матчах.

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