Полузащитник Швец стал игроком «Рубина»

Полузащитник Антон Швец перешел в «Рубин» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26. Футболист будет выступать под 30-м номером.

Прошлый сезон хавбек провел в «Ахмате». На его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом. Ранее Швец также выступал за «Реал Сарагосу» и «Вильярреал В».