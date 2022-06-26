Источник: «Зенит» и «Сочи» близки к договоренности о переходе Родригао
«РБ Спорт»: «Зенит» и «Сочи» близки к договоренности о переходе Родригао
Защитник «Сочи» Родригао летом может покинуть клуб.
Как сообщает «РБ Спорт», сочинский клуб и «Зенит» близки к договоренности о трансфере 26-летнего игрока.
В конце мая информировалось, что «Партизан» и «Црвена Звезда» интересуются Родригао. Оба клуба были готовы предложить за защитника от 2 до 3 миллионов евро.
Бразильский футболист выступает за «Сочи» с июля 2021 года. В минувшем сезоне Родригао провел за команду 31 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что еще один игрок «Сочи» Кассьерра может продолжить карьеру в «Зените». Контракт игрока будет рассчитан на три года с зарплатой в 1 миллион евро.
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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