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Источник: «Зенит» и «Сочи» близки к договоренности о переходе Родригао

«РБ Спорт»: «Зенит» и «Сочи» близки к договоренности о переходе Родригао
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Родригао летом может покинуть клуб.

Как сообщает «РБ Спорт», сочинский клуб и «Зенит» близки к договоренности о трансфере 26-летнего игрока.

В конце мая информировалось, что «Партизан» и «Црвена Звезда» интересуются Родригао. Оба клуба были готовы предложить за защитника от 2 до 3 миллионов евро.

Бразильский футболист выступает за «Сочи» с июля 2021 года. В минувшем сезоне Родригао провел за команду 31 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что еще один игрок «Сочи» Кассьерра может продолжить карьеру в «Зените». Контракт игрока будет рассчитан на три года с зарплатой в 1 миллион евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-i-sochi-blizki-k-dogovorennosti-o-perehode-zashhitnika-rodrigao/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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