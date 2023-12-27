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Судейство

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Президент РПЛ Алаев: «Ни разу не общался с Мажичем»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о взаимодействии с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Есть ли конфликт с главой департамента судейства РФС? Чтобы был конфликт, нужно общаться. Хотя бы раз. Я с господином Мажичем не общался ни разу. Обещал не комментировать судейство, но первая часть сезона закончена, поэтому могу себе позволить.

Надо понимать, что судейство — прерогатива РФС. Я к коллегам из РФС отношусь с уважением: отдельное им спасибо за офсайдные линии. Мои резкие высказыванию по судейству были для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. На мой взгляд, руководители судейского корпуса выбрали неправильную тактику работы: минумум публичных объяснений и контактов с клубами. Также было видно, что у той же ЭСК крен на защиту арбитров. И это не только мое мнение — коллеги с международным опытом со мной согласны», — сказал Алаев.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

РПЛ
РФС
Александр Алаев
Милорад Мажич
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4
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