Президент "Ростова": "Объем кредиторской задолженности клуба увеличился"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, что общий объем кредиторской задолженности клуба увеличился. Ранее сообщалось, что объем долгов "Ростова" составляет около 300 миллионов рублей.

– Общий объем кредиторской задолженности клуба увеличился, – цитирует ТАСС Арутюнянца. – Но нужно понимать, что это не только текущие операционные долги, но и задолженности прошлых сезонов – 2015/16 и 2016/17. Всплывают новые долги, ряд из которых мы не признаем и оспариваем в судебном порядке. У нас есть разногласия по суммам задолженностей, которые также решаются в судебном порядке.