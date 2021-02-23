Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал уход полузащитника «Романа» Еременко из команды. Сегодня, 23 февраля, 33-летний финский футболист расторг контракт с клубом.

Функционер подчеркнул, что двери «Ростова» всегда открыты для хавбека.

«После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. У меня хорошие и добрые отношения с семьей Еременко, но Рома сделал свой выбор, и я не мог не пойти ему навстречу. Я желаю семье Еременко удачи и успехов, семья превыше всего», — цитирует Арутюнянца официальный сайт «Ростова».

Еременко выступал в ростовском клубе с января 2019 года. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ хавбек провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.