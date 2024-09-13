Дюков о возвращении России в соревнования УЕФА: «Позиция федераций меняется в лучшую сторону»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возвращении российских команд на международную арену.

«Осенью возобновляются футбольные сезоны - в это время проходит много встреч и совещаний, на которых могут быть приняты те или иные решения, которые позволят ускорить возвращение нашей страны к футбольным турнирам. Мой опыт говорит о том, что рано или поздно такое решение будет принято. Мне кажется, с каждым месяцем позиция других федераций меняется в лучшую сторону», — сказал Дюков.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В 2024-м россияне провели три товарищеских матча. Помимо Вьетнама, команда Валерия Карпина сыграла с Сербией (4:0) и Белоруссией (4:0).