Дюков надеется, что «Тамбов» доиграет сезон

Президент РФС Александр Дюков выразил надежду на успешное решение ситуации с «Тамбовом». Клуб испытывает финансовые проблемы и задолжал несколько зарплат футболистам. Из-за невыплат ряд игроков бойкотировали игру со «Спартаком» (1:5).

— Я надеюсь, что ситуация с «Тамбовом» будет решена, — сказал Дюков «СЭ». — Клуб по спортивному принципу сохранил место в первенстве России, поскольку не попал в зону вылета по результатам прошлого сезона. С точки зрения инфраструктуры «Тамбов» не должен был быть допущен к участию в чемпионате России этого сезона. С одной стороны, на это были определенные причины. Безусловно, пандемия помешала им привести стадион в порядок, провести реконструкцию, как мы договаривались. С другой стороны, у меня состоялся разговор с губернатором — он дал слово, что к декабрю работы по реконструкции стадиона будут завершены и, соответственно, в марте клуб сможет играть на своем стадионе в Тамбове. Сейчас декабрь и, к сожалению, понятно, что город и область взятые на себя обязательства не выполнят. Но надеюсь, что по крайней мере клуб сможет завершить этот сезон и доиграть все матчи.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Дюкова