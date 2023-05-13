Дюков: «Зенит» является лидером российского футбола. Каждое чемпионство было заслужено»
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал пять подряд чемпионств «Зенита» в РПЛ.
— Пять чемпионств «Зенита» подряд. На сколько это не полезно для российского футбола?
— Наверное, это не проблема «Зенита». Каждое чемпионство было абсолютно заслужено. Стоит отметить работу клуба и менеджмента, спортивного блока. Если говорить о трансферах «Зенита» — все были качественными. Тренерскому штабу удалось раскрыть потенциал футболистов. Другие направления — работа с болельщиками, коммерция. В них, мы можем говорить, «Зенит» является лидером российского футбола.
— Есть ли понимание по матчам национальной команды?
— Ведем переговоры с рядом Федераций футбола. В ближайшее время решение будет принято. Сообщим, как только договоримся и подпишем соглашение о проведении матча.
— Сложный сезон. Чем вы довольны в нынешнем сезоне?
— Мы проводим все соревнования. Безусловно, если говорить о РФС, мы проводим Кубок России. В этом сезоне мы наблюдаем более высокий интерес к этому турниру. И по посещаемости матча, и по просмотрам. В том числе и по коммерческому результату для клубов. Призовой фонд вырос в десятки раз. Безусловно это является успехом. Другие мероприятия, которые проводил РФС, тоже были успешными. Стоит отметить игру в Волгограде.
Самое главное, что нам удалось — мы сделали проект футбол в школах. Проект развития массовости футбола, которую мы потеряли в 90-е годы. В 90-е практически в каждом дворе была возможность играть в футбол. Были команды при ЖЭКах. Были команды и взрослые, и детские. Был кожаный мяч. Но, к сожалению, в 90-е годы основу массового детского футбола мы потеряли. Сейчас мы это восстанавливаем через общеобразовательные школы, где есть инфраструктура, преподаватели физкультуры. Школа получают от нас инвентарь и работает с детьми. 2150 школ в этом сезоне. Со следующего сезона 4150 школ. Это почти миллион детей.
Что очень важно, продвижение, популяризация футбола. Мы видим, что большое количество детей, которые занимают в общеобразовательных школах выбирают для себя футбол как вид спорта, которым они бы хотели занимать в спортшколах. Другой важный проект — это юношеская футбольная лига. Большое количество команд получило возможность играть с равными, делать это регулярно. Это основные успехи. Для взрослого футбола мы этот эффект сейчас не увидим. Но через пару сезонов мы почувствуем.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6