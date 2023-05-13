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Сегодня, 19:30

Дюков: «Зенит» является лидером российского футбола. Каждое чемпионство было заслужено»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал пять подряд чемпионств «Зенита» в РПЛ.

— Пять чемпионств «Зенита» подряд. На сколько это не полезно для российского футбола?

— Наверное, это не проблема «Зенита». Каждое чемпионство было абсолютно заслужено. Стоит отметить работу клуба и менеджмента, спортивного блока. Если говорить о трансферах «Зенита» — все были качественными. Тренерскому штабу удалось раскрыть потенциал футболистов. Другие направления — работа с болельщиками, коммерция. В них, мы можем говорить, «Зенит» является лидером российского футбола.

— Есть ли понимание по матчам национальной команды?

— Ведем переговоры с рядом Федераций футбола. В ближайшее время решение будет принято. Сообщим, как только договоримся и подпишем соглашение о проведении матча.

— Сложный сезон. Чем вы довольны в нынешнем сезоне? 

— Мы проводим все соревнования. Безусловно, если говорить о РФС, мы проводим Кубок России. В этом сезоне мы наблюдаем более высокий интерес к этому турниру. И по посещаемости матча, и по просмотрам. В том числе и по коммерческому результату для клубов. Призовой фонд вырос в десятки раз. Безусловно это является успехом. Другие мероприятия, которые проводил РФС, тоже были успешными. Стоит отметить игру в Волгограде.

Самое главное, что нам удалось — мы сделали проект футбол в школах. Проект развития массовости футбола, которую мы потеряли в 90-е годы. В 90-е практически в каждом дворе была возможность играть в футбол. Были команды при ЖЭКах. Были команды и взрослые, и детские. Был кожаный мяч. Но, к сожалению, в 90-е годы основу массового детского футбола мы потеряли. Сейчас мы это восстанавливаем через общеобразовательные школы, где есть инфраструктура, преподаватели физкультуры. Школа получают от нас инвентарь и работает с детьми. 2150 школ в этом сезоне. Со следующего сезона 4150 школ. Это почти миллион детей.

Что очень важно, продвижение, популяризация футбола. Мы видим, что большое количество детей, которые занимают в общеобразовательных школах выбирают для себя футбол как вид спорта, которым они бы хотели занимать в спортшколах. Другой важный проект — это юношеская футбольная лига. Большое количество команд получило возможность играть с равными, делать это регулярно. Это основные успехи. Для взрослого футбола мы этот эффект сейчас не увидим. Но через пару сезонов мы почувствуем.

РПЛ
ФК Зенит
Александр Дюков
6
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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