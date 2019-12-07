Президент «Оренбурга»: «Информация о том, что команду возглавит Кирьяков, не соответствует действительности»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев опроверг информацию о том, что команду возглавит Сергей Кирьяков.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов возглавит «Сочи». О его уходе команде будет объявлено завтра.

— Информация о том, что Кирьяков возглавит команду, не соответствует действительности, — сказал Кияев. (Сергей Егоров)

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