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Непомнящий считает, что турецкий чемпионат подойдет Артему Дзюбе

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался по поводу возможного трансфера Артема Дзюбы в один из турецких клубов — «Фенербахче» или «Галатасарай».

«Какой клуб лучше выбрать Артему — не знаю. Турецкий чемпионат подойдет Дзюбе. В случае перехода туда он отлично впишется в игру. Даже в топ-клубах Суперлиги он может играть. В Турции есть группа команд, которые играют в современный комбинационный футбол, где ценится контроль мяча, взаимодействие с партнерами.

«Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» — фавориты чемпионата и всегда играют в такой футбол. А Дзюба — игрок первой линии атаки и ему было бы удобно играть в таком стиле», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashchiy-turetskiy-chempionat-podoydet-dzyube-1292675/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
ФК Зенит
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