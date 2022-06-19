Непомнящий считает, что турецкий чемпионат подойдет Артему Дзюбе

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался по поводу возможного трансфера Артема Дзюбы в один из турецких клубов — «Фенербахче» или «Галатасарай».

«Какой клуб лучше выбрать Артему — не знаю. Турецкий чемпионат подойдет Дзюбе. В случае перехода туда он отлично впишется в игру. Даже в топ-клубах Суперлиги он может играть. В Турции есть группа команд, которые играют в современный комбинационный футбол, где ценится контроль мяча, взаимодействие с партнерами.

«Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» — фавориты чемпионата и всегда играют в такой футбол. А Дзюба — игрок первой линии атаки и ему было бы удобно играть в таком стиле», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.