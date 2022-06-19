Пономарев отреагировал на информацию о том, что ЦСКА не выкупит Языджи у «Лилля»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что полузащитник Юсуф Языджи не останется в клубе. Ранее об этом сообщил президент «Лилля» Оливье Летанг.

«Правильно делают, что от него избавляются. Это дешевое повидло, не будет он играть. Языджи случайно себя показал и выстрелил, так бывает в чемпионате. Да, забивал с 11-и метровых на ажиотаже, но больше он играть не будет. Он не такого уровня игрок, чтобы впахивать на футбольном поле. Он привык зарабатывать. За границей надо будет пахать. Хорошо, что ЦСКА не сумел договориться», — сказал Пономарев «СЭ».

25-летний турок провел вторую половину сезона-2021/22 в составе армейцев на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.