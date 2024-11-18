Президент «Амкала» заявил, что команда играла на победу с «Динамо»
Президент «Амкала» Герман Попков прокомментировал победу медиакоманды над московским «Динамо» (3:2) в товарищеском матче.
«Мы играли на победу. Я действительно очень рад, что у нас получилось обыграть «Динамо». Также большой кайф, что у всех ребят получилось сыграть, даже у медийных: Фила Воронина, Форзяра (Forzorezor) и других», — цитирует Попкова Legalbet.
Матч прошел в воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу медийной команды.
Источник: Legalbet
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