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Сегодня, 09:45

Сычев: «При правильном отношении к делу Батраков будет в ведущем клубе топ-лиг»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил перспективы полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Интеллект футбольный на высочайшем уровне, это, конечно, больше всего радует. Тех, кто могут делать разницу, очень мало, их нужно ценить. Потенциал, конечно же, у Батракова огромный, и, надеюсь, при правильном отношении к делу он будет в каком-нибудь ведущем клубе топ-лиг», — сказал Сычев «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 14 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.

Полностью интервью Дмитрия Сычева читайте на сайте «СЭ»

Алексей Батраков
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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