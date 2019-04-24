Предварительный медицинский осмотр нападающего "Зенита" Александра Кокорина выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается. Об этом "СЭ" сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко.

В среду Кокорина, который испытывает боли в колене и находится в СИЗО "Бутырка", посетил главный врач "Зенита" Михаил Гришин.

– На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты, – сказал Макаренко. – Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается. Поэтому, помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, мы считаем целесообразным провести более углубленное исследование с помощью МРТ – это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации.

Кокорин содержится в СИЗО с октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. (Илья Андреев)