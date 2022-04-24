«Спартак» опубликовал видео с поездки команды на матч с «Ростовом» на поезде

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео того, как команда добиралась на поезде на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

Напомним, что аэропорты Ростова и других городов юга России временно закрыты. Недавно запрет на полеты был продлен до 1 мая.

Игра «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня, 24 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 25 туров РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» также набрал 31 балл, но располагается на девятой позиции, опережая москвичей по дополнительным показателям.