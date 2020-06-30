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Премьер-лига подтвердила, что «Динамо» получило разрешение на проведение матча с «Сочи»

30 июня 2020, 11:14
Игроки &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Динамо".
Игроки &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Динамо".
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«Динамо» получило разрешение на проведение матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России с «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Управление Роспотребнадзора Московской области дало разрешение «Динамо» на проведение выездного матча против «Сочи», — говорится в сообщении. — В игре смогут принять участие футболисты, которые сдали 10 отрицательных тестов с 21 по 29 июня».

Ранее команда отправилась на карантин после того, как коронавирус был обнаружен у полузащитников Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски, а также у форварда Клинтона Нжи. «Динамо» также получал специальное разрешение от Роспотребнадзора на право покинуть базу изолированной группой, чтобы принять участие в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится 1 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25020.html

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