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Сегодня, 17:24

Представители Виллиана Роши допустили уход игрока из ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали возможный уход их клиента из российского клуба.

«На данный момент конкретных предложений по Роше нет, но есть несколько команд, которые следят за ним. Трансфер этой зимой? В футболе возможно все», — цитирует представителей агентства «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 22 матча за армейцев во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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