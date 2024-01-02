Представители Виллиана Роши допустили уход игрока из ЦСКА
В агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали возможный уход их клиента из российского клуба.
«На данный момент конкретных предложений по Роше нет, но есть несколько команд, которые следят за ним. Трансфер этой зимой? В футболе возможно все», — цитирует представителей агентства «РБ Спорт».
В текущем сезоне 28-летний бразилец провел 22 матча за армейцев во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5