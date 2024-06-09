Представитель Роши назвал фейком новость о конфликте между игроком и тренером Федотовым

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» отреагировали на новость о конфликте между бывшим тренером армейцев Владимиром Федотовым и 29-летним бразильцем.

Ранее о конфликте Федотова и Роши рассказал автор Telegram-канала «Дай ударить».

«Все это неправда. Конечно, это фейковые новости. Роша самый миролюбивый человек», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Роша играет за ЦСКА с сентября 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Армейцы объявили об уходе Федотова с поста главного тренера команды 3 июня.