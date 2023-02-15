Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:09

Представитель Оздоева: «Уверен, что у Далера Кузяева получится в Турции»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос, сможет ли полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заиграть в Турции.

«Кузяев уже много лет играет на высоком уровне. Мы все видим его потенциал. Если представить теоретически, то я уверен, что у Далера получится в Турции. У него для этого есть все качества: скорость, техническое оснащение. Он зарекомендовал себя на уровне сборной России и основного состава «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Гаргаева.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Кузяев не могут достичь договоренности о новом контракте. Также отмечалось, что футболист хочет уехать в Европу.

Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 13 игр и забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-uveren-u-kuzyaeva-poluchitsya-v-turtsii/
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Шавло: «Хорошо, что Абаскаль остается в «Спартаке». Его контракт заслуженно продлили»

Главный тренер «Динамо» Йоканович выразил соболезнования Овечкину
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости