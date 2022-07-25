Защитник «Интернасьонала» Мойзес улетел из Бразилии. Он должен перейти в ЦСКА
Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза улетел из Порту-Алегри. Он сообщил об этом в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего бразильца с обязательным правом выкупа через год.
В 2022 году Мойзес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
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|
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|1
|1
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|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
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|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
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|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
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|4-5
|3
|
8
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|1
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|
9
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|0
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|
10
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|0
|2
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|0
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|
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|2
|0
|1
|1
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|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
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|31.07
|20:00
|
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|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
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|
|
Николай Комличенко
Ростов
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|П
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
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Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
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|0
|1
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