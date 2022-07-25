Защитник «Интернасьонала» Мойзес улетел из Бразилии. Он должен перейти в ЦСКА

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза улетел из Порту-Алегри. Он сообщил об этом в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего бразильца с обязательным правом выкупа через год.

В 2022 году Мойзес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.