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Сегодня, 23:22

Защитник «Интернасьонала» Мойзес улетел из Бразилии. Он должен перейти в ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пост Мойзеса Барбозы.
Фото Соцсети

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза улетел из Порту-Алегри. Он сообщил об этом в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего бразильца с обязательным правом выкупа через год.

В 2022 году Мойзес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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