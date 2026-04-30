Попов заявил о желании стать спортивным директором «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» рассказал о мечте стать спортивным директором красно-белых.

— Какие у вас планы на будущее?

— Сейчас начинаю путешествовать. Скоро вылетаю в Испанию на несколько дней. Заеду к «Атлетику» из Бильбао: ознакомлюсь с инфраструктурой, с тем, как люди работают в клубе и в академии.

Меня больше всего интересует работа спортивным директором. Буду учиться, никуда не спешу. Предложения у меня уже были, но сейчас хочу достичь высокого уровня и квалификации. Чтобы, подписав контракт, все знать и быть полезным клубу.

— Есть ли мечта стать спортивным директором «Спартака»?

— В принципе, все возможно. Главное — жить и набираться опыта. Думаю, не надо стремиться только в большие команды. Везде можно приобрести что-то для себя, что пригодится в будущем. Это касается как работы с ведущими командами, так и с середняками и клубами из нижних дивизионов. «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан» — это другой уровень. Конечно, хотелось бы попробовать себя в такой команде, как «Спартак», но все покажет время.

Попов завершил карьеру 22 марта 2026-го. Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи». Ему 38 лет.

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