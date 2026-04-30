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30 апреля, 10:30

Попов заявил о желании стать спортивным директором «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Ивелин Попов.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» рассказал о мечте стать спортивным директором красно-белых.

— Какие у вас планы на будущее?

— Сейчас начинаю путешествовать. Скоро вылетаю в Испанию на несколько дней. Заеду к «Атлетику» из Бильбао: ознакомлюсь с инфраструктурой, с тем, как люди работают в клубе и в академии.

Меня больше всего интересует работа спортивным директором. Буду учиться, никуда не спешу. Предложения у меня уже были, но сейчас хочу достичь высокого уровня и квалификации. Чтобы, подписав контракт, все знать и быть полезным клубу.

— Есть ли мечта стать спортивным директором «Спартака»?

— В принципе, все возможно. Главное — жить и набираться опыта. Думаю, не надо стремиться только в большие команды. Везде можно приобрести что-то для себя, что пригодится в будущем. Это касается как работы с ведущими командами, так и с середняками и клубами из нижних дивизионов. «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан» — это другой уровень. Конечно, хотелось бы попробовать себя в такой команде, как «Спартак», но все покажет время.

Попов завершил карьеру 22 марта 2026-го. Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи». Ему 38 лет.

Ивелин Попов.«Титов и Аленичев называли меня Острый Болгарский Перчик». Ивелин Попов — о России, «Спартаке» и бизнесе

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Ивелин Попов
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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