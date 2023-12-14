Председатель совдира «Пари НН» — о встрече с Мажичем: «Нам не идут навстречу. Не вижу причин не говорить о судействе»
Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной встрече с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.
— И Юран, и клуб обращают много внимания на судейство. Некоторые команды уже встретились с боссом судей Милорадом Мажичем. Когда он приедет к «Пари НН»?
— Мы уже давно просим его с нами поговорить. Человек, видимо, очень занят и не хочет ехать в Нижний Новгород. Это его дело. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы какие-то вопросы он пояснил команде. Ничего ужасного в диалоге не вижу. Наоборот, в ходе него мы можем закрыть какие-то вопросы. После матчей эмоции бурлят, но без них футбол скучен.
— Не слишком ли часто в «Пари НН» обсуждают судейство?
— Нет. Мы несколько раз предлагали приехать и поговорить. Нам не идут навстречу. В таком случае я не вижу причин у Юрана и команды не говорить о судействе. Если представители судейского корпуса приедут и дадут объяснения, вопросы отпадут и риторика будет мягче. Это не наша вина. Мы давно ждем Мажича, да и кто-то другой может тоже приехать. Это не важно, важны ответы на вопросы. В этом году мы смотрели статистику решений ЭСК, когда комиссия вставала на сторону арбитров. Процент в текущем сезоне существенно выше, чем в прошлом. Видимо, наши судьи стали настолько лучше работать, что все их решения подтверждаются? Это странно. Защищать рефери — хорошо, но в таком случае надо объяснять их решения. Нам их никто не объясняет. Поэтому мы и недовольны.
— Президент РПЛ Александр Алаев пару месяцев назад говорил, что не видел Мажича ни разу.
— Я тоже. Номера его у нас тоже нет — делаем запрос в РФС. Наверное, ответ придет, когда Мажич захочет приехать. Я сам пять лет отработал в КДК РФС, постоянно видел предыдущих глав судей. Но когда сейчас прихожу в гости в РФС, то Мажича никогда не вижу. Может быть, он проходил мимо, а я его не узнал? Потому что мало кто знает, как он выглядит.
Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.
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|+/-
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1
|Краснодар
|18
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|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5