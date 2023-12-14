Председатель совдира «Пари НН» — о встрече с Мажичем: «Нам не идут навстречу. Не вижу причин не говорить о судействе»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной встрече с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

— И Юран, и клуб обращают много внимания на судейство. Некоторые команды уже встретились с боссом судей Милорадом Мажичем. Когда он приедет к «Пари НН»?

— Мы уже давно просим его с нами поговорить. Человек, видимо, очень занят и не хочет ехать в Нижний Новгород. Это его дело. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы какие-то вопросы он пояснил команде. Ничего ужасного в диалоге не вижу. Наоборот, в ходе него мы можем закрыть какие-то вопросы. После матчей эмоции бурлят, но без них футбол скучен.

— Не слишком ли часто в «Пари НН» обсуждают судейство?

— Нет. Мы несколько раз предлагали приехать и поговорить. Нам не идут навстречу. В таком случае я не вижу причин у Юрана и команды не говорить о судействе. Если представители судейского корпуса приедут и дадут объяснения, вопросы отпадут и риторика будет мягче. Это не наша вина. Мы давно ждем Мажича, да и кто-то другой может тоже приехать. Это не важно, важны ответы на вопросы. В этом году мы смотрели статистику решений ЭСК, когда комиссия вставала на сторону арбитров. Процент в текущем сезоне существенно выше, чем в прошлом. Видимо, наши судьи стали настолько лучше работать, что все их решения подтверждаются? Это странно. Защищать рефери — хорошо, но в таком случае надо объяснять их решения. Нам их никто не объясняет. Поэтому мы и недовольны.

— Президент РПЛ Александр Алаев пару месяцев назад говорил, что не видел Мажича ни разу.

— Я тоже. Номера его у нас тоже нет — делаем запрос в РФС. Наверное, ответ придет, когда Мажич захочет приехать. Я сам пять лет отработал в КДК РФС, постоянно видел предыдущих глав судей. Но когда сейчас прихожу в гости в РФС, то Мажича никогда не вижу. Может быть, он проходил мимо, а я его не узнал? Потому что мало кто знает, как он выглядит.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.