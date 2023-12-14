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Председатель совдира «Пари НН» — о встрече с Мажичем: «Нам не идут навстречу. Не вижу причин не говорить о судействе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной встрече с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

— И Юран, и клуб обращают много внимания на судейство. Некоторые команды уже встретились с боссом судей Милорадом Мажичем. Когда он приедет к «Пари НН»?

— Мы уже давно просим его с нами поговорить. Человек, видимо, очень занят и не хочет ехать в Нижний Новгород. Это его дело. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы какие-то вопросы он пояснил команде. Ничего ужасного в диалоге не вижу. Наоборот, в ходе него мы можем закрыть какие-то вопросы. После матчей эмоции бурлят, но без них футбол скучен.

— Не слишком ли часто в «Пари НН» обсуждают судейство?

— Нет. Мы несколько раз предлагали приехать и поговорить. Нам не идут навстречу. В таком случае я не вижу причин у Юрана и команды не говорить о судействе. Если представители судейского корпуса приедут и дадут объяснения, вопросы отпадут и риторика будет мягче. Это не наша вина. Мы давно ждем Мажича, да и кто-то другой может тоже приехать. Это не важно, важны ответы на вопросы. В этом году мы смотрели статистику решений ЭСК, когда комиссия вставала на сторону арбитров. Процент в текущем сезоне существенно выше, чем в прошлом. Видимо, наши судьи стали настолько лучше работать, что все их решения подтверждаются? Это странно. Защищать рефери — хорошо, но в таком случае надо объяснять их решения. Нам их никто не объясняет. Поэтому мы и недовольны.

— Президент РПЛ Александр Алаев пару месяцев назад говорил, что не видел Мажича ни разу.

— Я тоже. Номера его у нас тоже нет — делаем запрос в РФС. Наверное, ответ придет, когда Мажич захочет приехать. Я сам пять лет отработал в КДК РФС, постоянно видел предыдущих глав судей. Но когда сейчас прихожу в гости в РФС, то Мажича никогда не вижу. Может быть, он проходил мимо, а я его не узнал? Потому что мало кто знает, как он выглядит.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Дмитрий Кондратов. «Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Нижний Новгород
Милорад Мажич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
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2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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